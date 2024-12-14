السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أورلاندو يتعادل مع ستاد أبيدجان 1ـ1 ويتصدر مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أورلاندو
أورلاندو

تعادل فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مع نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري 1ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

 

ويتواجد فريقا أورلاندو وستاد أبيدجان ضمن مجموعة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما تضم المجموعة أيضا فريق شباب بلوزداد الجزائري. 

 

مباراة أورلاندو وستاد أبيدجان 

وتقدم فريق أورلاندو في الدقيقة 3+45 عن طريق لاعبه ماكدوبا من ركلو جزاء، ثم تعادل فريق ستاد أبيدجان في الدقيقة 53 بعدما سجل لاعبه عثمان ميتي هدف التعادل. 

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 


1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اورلاندو بايرتس ستاد أبيدجان دوري أبطال أفريقيا الأهلي شباب بلوزداد

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

الأهلي يبحث عن الهدف الأول في شباك باتشوكا بعد مرور 30 دقيقة

كأس الإنتركونتيننتال، وزير الرياضة يؤازر الأهلي أمام باتشوكا باستاد 974 (صور)

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا بعد مرور 15 دقيقة

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

بسبب 50 ألف جنيه، مشاجرة بين شقيقين وأبنائهما تسفر عن قتيل ومصابين

شاهد، حزن وسام أبو علي عقب استبداله في مباراة الأهلي وباتشوكا

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 15-12-2024

شوطان إضافيان بين الأهلي وباتشوكا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي (صور)

انخفاض كبير في أسعار اللحوم اليوم السبت 14-12-2024 بالأسواق

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

الأهلي يبحث عن هدف التقدم أمام باتشوكا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

منوعات

المزيد

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق

حكاية امرأة ﺳَﻤِﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ

علي جمعة يكشف خطة الله لعباده عند نزول البلاء بهم

المزيد
الجريدة الرسمية