طرق بسيطة للوقاية من تليف الكبد وأعراضه وأسبابه

تليف الكبد هو شكل من أشكال أمراض الكبد الشديدة ويحدث لأسباب متعددة، ويسبب ندبات تحل محل الأنسجة السليمة ببطء، وفي النهاية، يؤدي هذا إلى انسداد تدفق الدم ويجعل من الصعب على الكبد القيام بوظيفته.

ولا يكون الكبد قادرًا على تصفية السموم والمساعدة في تكسير العناصر الغذائية والأدوية، ولن ينتج العضو البروتينات والمواد الأخرى بسرعة كافية لتلبية احتياجات الجسم، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يوقف الكبد عن العمل، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض تليف الكبد

قد لا يلاحظ المريض أي مشاكل في البداية، ومع تفاقم تليف الكبد، قد تبدأ في الشعور بمزيد من التعب وأقل جوعًا، بالإضافة للأعراض التالية:

حكة الجلد، ويبدو أكثر اصفرارًا، ويصاب بالكدمات بسهولة أكبر

لون البول أغمق من المعتاد

تتورم البطن والساقا من السوائل الزائدة.

ويشعر بعض الأشخاص بالغثيان وتشوش الذهن ويبدأون في نسيان الأشياء.

اسباب تليف الكبد

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تليف الكبد، وتكون كالآتي:

إدمان الكحول

يمكن أن يؤدي الإفراط في الشرب إلى تورم الكبد والاحتفاظ بمزيد من الدهون، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تليف الكبد.

ويحدث هذا عادة إذا كان الشخص يشرب الكحول بمعدل مشروب في اليوم، وتختلف كمية الكحول التي تسبب تلف الكبد من شخص لآخر - لا توجد كمية من الكحول "آمنة" للشرب.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي

يُطلق عليه الآن مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD).

ويحدث عندما يتسبب شيء آخر غير الكحول في تراكم الدهون في الكبد، ويكون خطر الإصابة أعلى إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو مرض السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم، وعندما يبدأ في إتلاف الكبد، يُطلق عليه التهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASH).

إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى تليف الكبد، وتشمل الأعراض فقدان الوزن والتعب والضعف والأوردة العنكبوتية أو الحكة الجلدية.

التهاب الكبد الوبائي سي

إذا كان الشخص يعاني من هذا المرض لمدة ستة أشهر أو أكثر، فإنه يُطلق عليه "مزمن" ويمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد.

ويعد فيروس التهاب الكبد الوبائي سي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتليف الكبد، وتشمل الأسباب الأخرى أمراض المناعة الذاتية والأدوية والبكتيريا والفيروسات الأخرى، وينتشر هذا المرض عادةً عند ملامسة الدم المصاب من خلال:

الوشم أو ثقب الجسم بمعدات غير معقمة

مشاركة الأغراض الشخصية مع شخص مصاب

العلاقة الحميمية بدون وقاية مع شخص مصاب

مشاكل القناة الصفراوية

عادةً ما تحمل الأنابيب الصغيرة التي تسمى القنوات الصفراء - وهو سائل يساعد على الهضم - من الكبد إلى المرارة.

ويمكن لعدد من الحالات أن تضيق أو تسد هذه الأنابيب، مما يتسبب في تراكم السوائل التي يمكن أن تسبب التهاب الكبد وتلفه، وتعتمد طريقة العلاج على السبب، ولكن يمكن للطبيب عادةً تنظيف القنوات بالأدوية أو الإجراءات البسيطة.

الأدوية

يمكن أن تؤذي الأدوية مثل الميثوتريكسات لعلاج التهاب المفاصل والإيزونيازيد لعلاج السل الكبد وتؤدي إلى تليف الكبد، وقد يكون لبعض المضادات الحيوية، والستاتينات لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول، والأسيتامينوفين تأثير سلبي على الكبد.

كما قد تؤثر الجينات والصحة والنظام الغذائي والأدوية الأخرى التي يتم تناولها على الكبد

علاج تليف الكبد

لا يوجد علاج للندبات الموجودة بالفعل على الكبد، ولكن يمكن للطبيب في بعض الأحيان إيقافها أو إبطائها عن طريق علاج الحالة التي تسبب تليف الكبد.

وإذا كان المريض يعاني من إدمان الكحول، فيجب البحث عن علاج يساعد على الإقلاع عن ذلك، كما يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج الكبد الدهني.

ويمكن للأدوية علاج الالتهابات أو مشاكل القناة الصفراوية أو اضطرابات المناعة الذاتية.

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