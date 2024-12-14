العثور على جثة طفلة في منزل جيرانها بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا علي جثة طفلة 5 سنوات بمنزل أحد الجيران بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا، شمال المحافظة.

تفاصيل البلاغ بقنا

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن قنا من العثور علي جثة الطفلة “ج.م.س.م” البالغة من العمر ٥ سنوات، مقيمة بقرية الغرابوة بحري مركز دشنا، وذلك بمنزل أحد الجيران، وتم القبض علي صاحبة المنزل وابنها، وتم نقل الجثة إلي قنا العام.

وبعد عرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، كما طالبت بتكثيف التحريات لكشف مدى تورطهم في عمليات أخرى، ووجهت بتقديمهم للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات.



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