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محافظات

وكيل صحة قنا يوجه باستحداث مكتب للتفتيش الفني داخل الإدارات التابعة

قنا، فيتو
قنا، فيتو

عقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات الصحية ومديري الرعاية الأساسية ومسئولي مكافحة العدوي ومسئولي الوقائي بالإدارات

حضر الإجتماع الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، دكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي، دكتور ايناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية، دكتور عماد الطيب مدير التفتيش الفني، دكتور سمية حسن مديرة الأمومة والطفولة، دكتور أميرة قُللي مديرة إدارة مكافحة العدوي وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمديرية.

حيث رحب وكيل الوزارة بمديري الإدارات والفرق التابعة لهم، مشيدًا بجهودهم في تقديم خدمات الرعاية الأساسية والخدمات الوقائية داخل الوحدات الصحية.

خلال الإجتماع ناقش وكيل الوزارة مؤشرات الأداء داخل الوحدات الصحية وتردد المبادرات الرئاسية وتقديمها لكافة المترددين علي الوحدات، بالإضافة إلي مراجعة الآداء لفرق التطعيمات وأعمال الترصد داخل الإدارات.

كما ناقش وكيل الوزارة حوكمة المديرية لصرف الألبان للأطفال موجهًا بعقد لجنة ثلاثية بالمستشفيات العامة والمركزية لتقييم السيدات المستحقات لصرف الألبان المدعمة.

كما ناقش وكيل الوزارة أعمال مكافحة العدوي داخل الوحدات مع التوجيه بتكليف مسؤول لمكافحة العدوي داخل كل وحدة صحية لضمان تعميم سياسات المكافحة وضمان إلتزام الفرق الطبية بها.

كما ناقش وكيل الوزارة تفعيل عيادات الأخصائي خلال الفترة الصباحية والمسائية وتفعيل كافة المبادرات في كل وحدات التطوير، هذا بالإضافة إلي مناقشة أعمال الترصد داخل الوحدات الصحية وإتباع التعليمات الصحية لأعمال الترصد.

كما وجه وكيل الوزارة بعمل خطة مرور لفرق الأغذية بالإدارات لضمان تقديم منافذ الأغذية لمنتجاتها وفقًا لما هو صحي ومقرر.

كما وجه وكيل الوزارة خلال الإجتماع بتفعيل لجنة السجلات الطبية بالإدارات ووحدات التطوير بهدف المتابعة الدقيقة للتسجيل الطبي والملفات داخل الوحدات.

ووجه باستحداث مكتب للتفتيش الفني داخل الإدارات الصحية لضمان تنفيذ أعمال التفتيش الفني بكفاءة بما يضمن تقديم خدمات ترقي لمتطلبات المواطنين من أبناء المحافظة.

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