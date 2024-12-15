التفاصيل الكاملة لجلسات معرض نبيو للذهب والمجوهرات

معرض NEBO GOLD EXPO، يقام على هامش معرض نبيو لـ الذهب والمجوهرات المصري الدولي NEBU GOLD EXPO مؤتمر يتضمن عدة جلسات وورش عمل بهدف مناقشة بعض القضايا المهمة في صناعة الذهب والمجوهرات وورش العمل والتدريب العاملين بالقطاع لتنمية مهارات التسويق والمبيعات واستخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال.

كما يتضمن ورش تدريب من خبراء دوليين في مجال الألماس وصناعة الماركات التجارية لكافة العاملين في محال الذهب والمجوهرات حيث تحرص الشعبة العالم للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية والشركة المنظمة للمعرض فيجن فيرز على تقديم كل ما يخص تطوير صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات من خلال معرض نبيو الذي يعد من نوعه في قارة إفريقيا والذي حقق نجاحات متتالية على مدى دوراته السابقة ليستمر في تقديم كل ما هو جديد للصناع والتجار وجميع العاملين بالمجال.

وتبدأ جلسات المؤتمر بعد الافتتاح الرسمي مباشرة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر، وتستمر على مدار أيام المعرض حتى يوم الختام الثلاثاء ١٧ ديسمبر، وذلك بقاعة ٣ في مركز مصر للمعارض، بالتجمع الخامس.

كما أن جلسات المؤتمر مفتوحة للزائرين طوال فترة المعرض.



مواعيد وعناوين جلسات المؤتمر

اليوم الأول: ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤

الجلسة الأولى:

(الطريق إلى إفريقيا - فرص التعاون والنمو)

موعد الندوة: (الساعة ١-٣ م)

تدير الندوة: أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي ورئيس مجلس إدارة اتحاد سيدات الأعمال التابع للكوميسا.

المتحدثون:

- الوزير مفوض السفير يحيى الواثق بالله- رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار

- فرانك ديسكون- منسق مشروع الدعم المؤسسي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) ومستشار الصناعة الأول بمفوضية الاتحاد الأفريقي.

- آلان مانجو.. القنصل الأول بالسفارة الكونجولية بالقاهرة- نيفين واصف نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكونغو.

- نانيس طه الفروجي- خبير التخطيط الاستراتيجي لأفريقيا ورئيس مجموعة NGMC مشروع مدينة الذهب والتعدين.

- إبراهيم غياض رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.

الجلسة الثانية: ٦-٨ م

محاضرة: الماس الطبيعي والماس الصناعي.. حقائق وطرق التصنيف

شرح مقدمة للعناصر الأربعة للماس (4Cs)، ودور معامل شهادات الجودة في فحص العناصر الأربعة لتصنيف الماس (درجة اللون والقطع والنقاء والقيراط )... منح شهادات جودة الماس.

المحاضر: ابهيشيك سولانكي- المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ومسئول تطوير الأعمال بمعمل تشهيد الماس (SGL، دبي).



اليوم الثاني: ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤

الجلسة الأولى: من الساعة ١٢- ٢

حذيفة القيسي من الأردن، La Pasion Group CEO مستشار تطوير شركات المجوهرات ومؤلف كتاب أفضل الممارسات في إدارة شركات التجزئة

ورشة عمل: التسويق للذهب والمجوهرات وأفضل استراتيجيات بناء العلامة التجارية في الأسواق العالمية والإقليمية.



الجلسة الثانية: من الساعة ٥-٧

عرض تقديمي: لمجموعة دبي للأعمال لمصممي الذهب والمجوهرات – المصممة مها السباعي

بحضور المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية المصرية.



اليوم الثالث: ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤

الجلسة الأولى: من الساعة ١٢- ١.٣٠

الشركات الناشئة في الحلى والمجوهرات – الفرص والتحديات.

عايدة زايد: الرئيس السابق لمركز تكنولوجيا الحلي

سماح الدغيدي- هبة جلال



الندوة الثانية: من الساعة ٢- ٣:٣٠

دور التكنولوجيا في تطوير تصميم وتصنيع الحلي.. وأهمية التراث في الانطلاق للعالمية

المتحدثون:

- يدير الندوة المذيعة هنا أبو القاسم:

- دكتور كرم مسعد- أستاذ تصميم المجوهرات بكلية التربية الفنية ومستشار التدريب في شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة.

- المهندس عمرو خطاب إدارة التصميم في شركة إرم.

- تامر فاروق مدير مركز تكنولوجيا الحلي التابع لوزارة الصناعة.

- المصمم اللبناني نادر عيسى.

- أماني زكريا المدرس المساعد في الجامعة الألمانية- تصميم الحلي والمعادن.

- هيثم سليمان خبير البحث والتطوير التكنولوجي لشركات ومصانع الذهب.

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