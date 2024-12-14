حصاد مبيعات السيارات في 2024 في مصر، الصيني يكسب

حصاد مبيعات السيارات 2024، شهدت مبيعات السيارات الصينية بالسوق المصري، طفرة جديدة في المبيعات خلال عام 2024، وبلغت نسب المبيعات نحو 34%، اي ما يعادل 23.325 ألف سيارة، علي عكس العام الماضي الذي شهد بيع مايقرب من 17.456 ألف سيارة.





إجمالي مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال 2024

ووفق ما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، الإميك، اجمالي مبيعات السيارات الصينية خلال يناير حتي اكتوبر الماضي من عام 2024، في مصر بعد تصدر سيارات بي واي دي حجم المبيعات وهي كالتالي:



1- بي واي دي F3 بعدد 4088 سيارة.



2- شيري تيجو 7 بعدد 2981 سيارة.



3- شيري أريزو 5 بعدد 2231 سيارة.



4- شيري تيجو 4 برو بعدد 2085 سيارة.



5- شيري تيجو 8 بعدد 2044 سيارة.



6- MG ZS بمبيعات 1593 سيارة.



7- MG 5 بعدد 1199 سيارة.



8- جيلي GX3 برو بعدد 1088 سيارة.



9- MG RX5 بعدد 1058 سيارة.



10- شيري تيجو 3 بعدد 685 سيارة.

ووفق ما أعلنه تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، إجمالى مبيعات السيارات خلال أول 10 أشهر من عام 2024، والتى شهدت تحسن كبير عن العام الماضى، ذلك بعد بيع 78.427 ألف سيارة أى تصل نسبة المبيعات، 12%، على عكس العام الماضى 2023 الذي بيع فيه مايقرب 70.010 سيارة.



تفاضيل مبيعات الأتوبيسات خلال عام 2024

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، نسب مبيعات الأتوبيسات فى السوق المصرى خلال أول 10 أشهر من عام 2024، والتى شهدت تراجع ملحوظ فى المبيعات، وبلغت المبيعات 5.689 أتوبيس، على عكس العام الماضي الذي شهد بيع 6.744 أتوبيس بتراجع وصل إلى 16% تقريبًا.

تفاصيل مبيعات الملاكي خلال أول 10 أشهر من عام 2024

وتابع تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، إجمالي مبيعات السيارات الملاكي، التي شهدت تحرك ملحوظ فى أعداد المبيعات بنسبة تصل نحو 18%، بعد بيع 62.349 ألف سيارة، على عكس العام الماضي الذي بيع فيه 52.887 ألف سيارة.

تفاصيل مبيعات النقل خلال أول 10 أشهر من عام 2024

وفيما يخص مبيعات النقل أكد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، على ارتفاع مبيعات سيارات النقل خلال عام 2024، بعد بيع 10.389 ألف سيارة، على عكس العام الماضي الذي شهد بيع 10.379 سيارة نقل، أي يعادل نمو في حركة المبيعات تصل نسبتها 1% وهي نمو ضئيل.

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