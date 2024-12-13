الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مسئول أمريكي: إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار بغزة في هذا التوقيت

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

أكد مسئول بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن "هناك ثقة لم نشهدها منذ مايو في إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، وفقًا لشبكة "إن بي سي".  
 

 التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس،  قوله إن "هناك فرصة حقيقية لإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى في غزة".  

وقالت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن بالإمكان التوصل لصفقة مع حركة حماس خلال شهر.

وتطرح إدارة بايدن آخر أوراقها وتخوض آخر محاولاتها من أجل التوصل إلى هدنة  لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.

اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

ويقود مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان هذه الجهود، من خلال جولة قد تكون الأخيرة إلى المنطقة قبل تخلي إدارة بايدن عن السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب .

وعبر سوليفان عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يضمن إطلاق سراح الأسرى.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن حركة حماس وافقت لأول مرة على مطلبين رئيسين لإسرائيل في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن هذا التطور يأتي بعد نحو شهرين من اغتيال زعيم الحركة، يحيى السنوار، ما يشير إلى تغيير في موقف القيادة الحالية للحركة.

ووفقًا للتقرير، أبدت حماس استعدادها لقبول وجود مؤقت لقوات جيش الاحتلال  في غزة بعد وقف الأعمال القتالية؛ كما قدمت عبر الوسطاء قائمة بأسماء أسرى، من بينهم مواطنون أمريكيون، سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الاتفاقية.

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إسرائيل الرئيس الامريكي جو بايدن الرهائن الإسرائيليين في غزة جيش الاحتلال جيش الاحتلال في غزة حركة حماس

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