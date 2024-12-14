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رياضة

تشكيل آرسنال لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق آرسنال، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة إيفرتون، مساء اليوم السبت، بملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ودفع المدرب الإسباني باللاعب الشاب لويس سكيلي من البداية، لشغل مركز الظهير الأيسر، فيما عاد جابرييل ماجاليس لتجديد شراكته مع ويليام ساليبا في قلب الدفاع.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء بعض النجوم، أبرزهم: رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد، توماس بارتي وجورجينيو.

تشكيل آرسنال أمام إيفرتون 

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

ويطمح آرسنال لمواصلة مطاردة ليفربول، صاحب الصدارة، إذ يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط أقل عن الريدز.

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أرسنال ميكيل أرتيتا إيفرتون الدوري الانجليزي البريميرليج

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