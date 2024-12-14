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رياضة

الشوط الأول، آرسنال يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد إيفرتون بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا دفع باللاعب الشاب لويس سكيلي من البداية، لشغل مركز الظهير الأيسر في فريق آرسنال، فيما عاد جابرييل ماجاليس لتجديد شراكته مع ويليام ساليبا في قلب الدفاع.

بينما جلس على مقاعد البدلاء بعض النجوم، أبرزهم: رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد، توماس بارتي وجورجينيو.

 

تشكيل آرسنال أمام إيفرتون

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

ويطمح آرسنال لمواصلة مطاردة ليفربول، صاحب الصدارة، إذ يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط أقل عن الريدز.

 

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