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رياضة

تفاصيل مران الزمالك الختامي استعدادا للمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

مران الزمالك
مران الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ الفريق تدريبه بالفقرة الفنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أحمد مجدي، وتم تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء المقبل.

وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف عماد المندوه مدرب الحراس، تم خلالها التركيز على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة، بجانب تدريبات سرعة رد الفعل.

وركز الجهاز الفني للفريق على الجوانب الفنية والخططية  قبل خوض تقسيمة فنية لتطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها غدا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

 وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

 تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

أحمد مجدي يقود مباراة الزمالك والمصري بعد رحيل جوميز 

 ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون.

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