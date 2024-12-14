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رياضة

ابن الراحل أحمد رفعت ينتقد إدارة الزمالك بعد تجاهلها ذكرى والده

أحمد رفعت
أحمد رفعت

انتقد خالد رفعت عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ابن أحمد رفعت نجم القلعة البيضاء الراحل، مجلس الإدارة بعد تجاهل إدارة النادي لذكرى وفاة والده.

وتجاهلت منصات الزمالك الرسمية على مواقع التواصل الرسمية إحياء ذكرى رحيل أحمد رفعت، أحد أهم نجوم الزمالك عبر التاريخ لاعبا ومدربا.

وكان يوم أمس الجمعة الذكرى السابعة لرحيل أحمد رفعت نجم الزمالك السابق، الذى غادر عالمنا بعد صراع مع المرض في 13 ديسمبر 2017، ويعد رفعت أحد رموز القلعة البيضاء لاعبا ومدربا وإداريا أيضًا.

نجل أحمد رفعت يشن هجوما حادا على إدارة الزمالك 

وكتب خالد رفعت عبر صفحته الرسمية على "X": يبدو أن هناك من لا يريد التاريخ الحقيقي لنادي الزمالك ورموزه، ولكن جماهير النادي وعشاقه على دراية وعن ظهر قلب بمن أعطى للنادي وخدمه من القلب.

وأضاف:" لك أن تتخيل أن المنصات الرسمية لنادينا الحبيب تجاهلت عن عمد أو عن جهل الإشارة لذكرى رحيل أحد أهم رموزه على مر التاريخ، وقد سبق أن تجاهلت في شهر يوليو الماضي ذكرى ميلاده فأعتقدت أن سياسة المسئولين عن الأمر هي تغطية ذكرى الوفاة لمن رحل، وذكرى الميلاد لمن على قيد الحياة، ولكن خلال الأشهر السابقة تبين لي أنه لا يوجد نظام أو سياسة محددة لهذا الموضوع ويبدوا أنه على حسب الأهواء أو جهل بتاريخ النادي أو تعمد.

وأشار:" أحمد رفعت لن يزيد ببوست ولن يقل ببوست، فعلاقته بالزمالك وجماهيره وعشاقه أكبر من أي شئ، ولكن ما دعاني للتعليق على هذا الأمر أنني أحسست أنه واجب علي التنويه لحفظ حق الراجل الذي رحل ومحاولة للفت الإنتباه للأساتذة المسؤولين أن عليهم أن يكونوا على قد المسؤولية، مسؤولية اسم كبير كنادي الزمالك.

وواصل:" أحمد رفعت هو مدير الكرة التاريخي للنادي بأكبر عدد من الألقاب، هو الرجل صاحب جذور عائلة من جذور النادي، هو أكثر من تحمل مسؤوليات ولعب أدوار داخل نادي الزمالك، لاعب، مدير فني، مدير كرة، رئيس جهاز كرة، مدير نادي، مدير قطاع حمامات السباحة، عضو لجنة كرة، وأخيرًا عضو مجلس إدارة.

وأتم:" الزمالك كبير، ويجب أن يحافظ الجميع على ذلك. 

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها غدا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

 وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

 تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

أحمد مجدي يقود مباراة الزمالك والمصري بعد رحيل جوميز 

 ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون.

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