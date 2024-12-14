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رياضة

الجيش الملكي يتعادل مع مانيما يونيون ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي
الجيش الملكي

تعادل الجيش الملكي المغربي مع نظيره مانيما يونيون الكونغولي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف مانيما يونيون اللاعب إكساوسيا مواندا في الدقيقة 33، فيما تعادل للجيش الملكي اللاعب تو كارنيرو في الدقيقة 62.

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد فريق الجيش الملكي المغربي ومانييما يونيون في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة كل من صن داونز والرجاء المغربي.

بهذه النتيجة يتصدر فريق الجيش الملكي المغربي مجموعته برصيد 5 نقاط فيما يأتي فريق مانيما يونيون في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

مباراة الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي

تعادل فريق الجيش الملكي المغربي مع ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بن أحمد العبدي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس دوري أبطال أفريقيا.

افتتح التسجيل إيكرام راينيرز لـ صنداونز في الدقيقة 66، فيما تعادل للجيش الملكي اللاعب ربيع حريمات في الدقيقة 74.

الرجاء المغربي يتعادل مع مانيما يونيون 1/1 في دوري أبطال إفريقيا 

وفي نفس المجموعة، تعادل فريق الرجاء المغربي مع نظيره مانيما يونيون بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

وسجل يونس نجاري هدف الرجاء الأول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل لفريق مانييما يونيون عن طريق جوزيف باكاسو في الدقيقة 79. 

 

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