الكشف عن 150 مقبرة جماعية ارتكبها نظام الأسد في ريف دمشق (فيديو)

بثت الإعلامي بالتليفزيون السوري قتيبة ياسين، مقطع فيديو صادما لعدد من المقابر الجماعية، التي ارتكبها نظام بشار الأسد بحفرها، لدفن آلاف المعتقلين، التي يلقون مصرعهم في السجون، بسبب التعذيب.

مقطع صادم لمقابر جماعية في دمشق



وقال الإعلامي السوري قتيبة ياسين، عبر منصة "أكس"، تعليقًا على مقطع الفيديو الصادم، الذي بثه للمقابر الجماعي التي وُجدت في دمشق: "مقطع في غاية الأهمية: ماذا يوجد هنا؟ 150 مقبرة جماعية تحوي نحو 75 ألف جثمان لمعتقلين موجودة في منطقة واحدة، هي منطقة الحسينية بريف دمشق خلف قصر المؤتمرات".

وعن عمق المقبرة الجماعية قال الإعلامي السوري: "كل حفرة بعمق 20 مترا، يتم دفن جثامين المعتقلين على دفعات فوق بعضهم، يتم دفن أول حمولة تصل بالبرادات ويردم فوقه التراب، ثم تصل الحمولة الأخرى يضعونها فوقها ويردمون التراب، وهكذا يستمرون حتى تنتهي الحفرة ثم ينتقلون إلى حفرة أخرى".

حفر 150 مقبرة تضم عشرات الرفاة

وأكد قتيبة ياسين "هذه الحفر استخدموا منها نحو 15 مترا، وبقي نحو 3 أو 4 أمتار لم تنته بعد، وهناك نحو 150 حفرة تم ملؤها كاملة، مساحة المقبرة تقدر بالكيلومترات وتضم رفاة عشرات آلاف المعتقلين، "التقديرات الأولية نحو 75 ألف".

مقطع في غاية الأهمية:

ماذا يوجد هنا؟

150 مقبرة جماعية تحوي نحو 75 ألف جثمان معتقل موجودة في منطقة واحدة، هي منطقة الحسينية بريف دمشق خلف قصر المؤتمرات، كل حفرة بعمق 20 متر، يتم دفن جثامين المعتقلين على دفعات فوق بعضهم، يتم دفن أول حمولة تصل بالبرادات ويردم فوقه التراب، ثم تصل… pic.twitter.com/WyCCFoRIUE — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 14, 2024



وأضاف "وكما كنا نقول لسنوات معظمهم من فترة القتل العظيم في المعتقلات، وهي أعوام تمتد من بداية 2012 وحتى 2015 و2016، يوميًا كان هناك نحو 400 جثة تصل إلى هذه المقبرة، وهذه مقبرة واحدة من عدة مقابر جماعية".



وطالب الإعلامي السوري بمعاونة منظمات الأمم المتحدة لسوريا لفتح ملف المقابر الجماعية والمعتقلين في عهد نظام بشار الأسد، فقال: "سوريا بحاجة لمساعدة منظمات الأمم المتحدة لفتح هذا الملف الكبير، والكشف عن جثامين عشرات آلاف المعتقلين الذين ينتظر عشرات آلاف العوائل خبرًا واحدًا عنهم".

شهود العيان يكشفون أمور صادمة عن المقابر الجماعية



كما طالب بحراسة المقابر الجماعية، فقال: "يجب حراسة هذه المقبرة وانتظار المنظمات الدولية للإشراف عليها، يجب منع المبادرات الفردية أو تخريب موقع الجريمة".

واختتم الإعلامي السوري قائلًا "هنا المذبحة العظمى.. هنا سيقف العالم كله إجلالًا لـتضحيات السوريين، هنا يعرف الكون كيف كم دفع السوريون ثمنًا للحصول على حريتهم."في نهاية الفيديو هناك شهادة هامة جدًا"



واظهر مقطع الفيديو شهادات لبعض شهود العيان عن المقابر الجماعية التي كانت تتم في عهد بشار الأسد، حيث حكى أحدهم أن الفترة من 2012 وحتى 2014 كان عدد الجثث التي يتم دفنها بالمقابر الجماعية كبير جدًا، حيث كان يتم دفن ما يقرب من 400 جثة يومًا، وكانت تأتي الجثث في شاحنات، لكن بعد 2014 اقتصرت عملية دفن الجثث على يومين فقط في الأسبوع، وتم بث مقطع الفيديو الصادم على عهدة الإعلامي السوري قتيبة ياسين.

الجدير بالذكر أن سوريا شهدت، الأسبوع الماضي، سقوط الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، وذلك بعد الإعلان عن تقدم المعارضة السورية المسلحة إلى العاصمة السورية دمشق.

ودخل زعيم "هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بـ أبو محمد الجولاني، إلى دمشق معلنًا الإبقاء على الحكومة السورية ومؤسساتها، ثم قام بتعيين رئيس وزراء جديد لسوريا وهو الدكتور محمد البشير.



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