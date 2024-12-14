إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

في مفاجأة صادمة، نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت، على منصتي "تروث سوشيال" و"إنستجرام" صورة تجمع بين لحظتين فارقتين في مسيرته.

ترامب ينشر صورة صادمة على السوشيال ميديا

ووثقت الصورة الأولى لحظة إدانته بتهم جنائية، والثانية تظهره على غلاف مجلة "تايم" بعد اختياره "شخصية العام 2024".

وعلق ترامب على الصورة، قائلًا: "هكذا بدأت..."، مشيرًا إلى صورة الإدانة، و"هكذا تجري الأمور..."، في إشارة إلى صورة غلاف المجلة.

ترامب، فيتو

وتفاعل المتابعون مع المنشور بشكل واسع، حيث استعرض أحدهم سلسلة الأحداث التي مر بها ترامب في الأشهر الماضية، بدءًا من المحاكمات ومداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله، وصولًا إلى إدانته بـ34 تهمة جنائية، ونجاته من محاولتي، وانتهاءً بانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة واختياره "شخصية العام 2024".

ترامب يحصل على لقب شخصية العام من مجلة التايمز

وحصد المنشور مئات الآلاف من الإعجابات وعشرات الآلاف من التعليقات على "تروث سوشيال" و"إنستجرام" حتى لحظة كتابة هذا التقرير.



يُذكر أن مجلة "تايم" أعلنت الخميس الماضي اختيار ترامب "شخصية العام"، مشيرة إلى تأثيره الكبير على الشؤون العالمية في 2024.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها ترامب على هذا اللقب، بعد أن ناله في عام 2016 عقب فوزه الأول في الانتخابات الرئاسية، لينضم بذلك إلى 13 رئيسًا أمريكيًا آخرين حصلوا على هذا التقدير، من بينهم الرئيس الحالي جو بايدن.

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