الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جماهير المحلة تحيي شوقي غريب بعد الفوز على زد (فيديو)

شوقي غريب، فيتو
شوقي غريب، فيتو

كأس الرابطة، حرصت جماهير غزل المحلة على الهتاف إلى شوقي غريب، المدير الفني لزعيم الفلاحين، عقب نهاية مباراة الفريق والتي انتهت بفوز زعيم الفلاحين، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على إستاد غزل المحلة.

وحرص شوقي غريب مدرب المحلة على التوجه إلى جماهير زعيم الفلاحين لرد التحية لهم. 

وفاز فريق غزل المحلة على زد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على إستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

سجل أهداف غزل المحلة، محمد حمدي زكي في الدقيقة 11، حميدو فاتوو في الدقيقة 25، عبده يحيى في الدقيقة 38، بينما سجل هدف زد اللاعب شادي حسين في الدقيقة 71 من ركلة جزاء. 

ويتواجد غزل المحلة بقيادة مديره الفني شوقي غريب وزد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي؛ المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

تشكيل غزل المحلة ضد زد

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد حكم، أحمد كاستيلو.

خط الوسط: عبد الرحيم عموري، موري توريه، محمد أشرف بن شرقي، حميدو فاتوو.

خط الهجوم: محمد حمدى زكى، عبده يحيى، محمد على بن حمودة.

تشكيل زد أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، عبد الرحمن البانوبي، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: شادي حسين، عبد الرحمن عماد.

مكافأة مالية لبطل كأس رابطة الأندية

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة كأس رابطة الأندية المصرية شوقى غريب رابطة الأندية المصرية مجدى عبد العاطى

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: فوز غزل المحلة على زد وتعادل فاركو مع الطلائع بكأس الرابطة.. عقبة وحيدة أمام تعاقد الزمالك مع ميكالي.. وأشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا

كأس الرابطة، غزل المحلة يفوز على زد 3-1 في أول ظهور لـ شوقي غريب

الأكثر قراءة

خرج باكيا، عمار حمدي يغادر مباراة المحلة وزد بعد 7 دقائق من نزوله (صور)

انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

اليوم، قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 5 ساعات

وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

1.1 مليون نازح إضافي في سوريا بعد سقوط بشار الأسد وارتفاع جنوني لأسعار السلع

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام رينجرز بالدوري الأوروبي

بيان سعودي بريطاني هام عن سوريا وغزة والسودان

منوعات

المزيد

أسد يثير الذعر بحفل زفاف في ليبيا

إحصائية: السوريون يشكلون ثاني أكبر مجموعة من طالبي الحماية في ألمانيا

ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

المزيد

خدمات

المزيد

إزاي تعرف رصيدك بمحفظة تذاكر المترو

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بانفراج قريب وبداية حياة مليئة بالخير

المزيد
الجريدة الرسمية