تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان الراحل سيد الفيومي

تستقبل أسرة الفنان الراحل سيد الفيومي العزاء اليوم أمام منزله بصفط اللبن، وكان سيد الفيومي قد رحل منذ ساعات قليلة، وتم دفنه بمقابر العائلة.



ونشر الفنان حسن العربى، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يعلن فيه عن موعد ومكان عزاء الفنان الراحل سيد الفيومى.

عزاء الفنان الراحل سيد الفيومي

وقال حسن العربى: “عزاء الفنان الصديق الغالى سيد الفيومى في عزبة أمين أمام منزله بصفط اللبن اليوم”.

توفى منذ قليل الفنان سيد الفيومي بعد صراع طويل مع المرض.



وأعلن خبر الوفاة شقيقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخويا الكبير سيد الفيومي"، كما أعلن عدد من أصدقائه عن الوفاة أيضا ونعوه بالكثير من الكلمات والدعاء له.

وشارك الفنان سيد الفيومى في العديد من الأعمال الفنية، منها: "جاءنا البيان التالي"، وفيلم "صاحب صاحبه"، وفيلم "الأولة في الغرام"، وفيلم "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان" و"الخواجة عبد القادر"، ومسلسل "فيفا أطاطا".

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