الجمعة 13 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

عرض 3 أفلام بنادي السينما المستقلة بالهناجر

أفلام نادي السينما
أفلام نادي السينما المستقلة، فيتو

يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك مساء غدا السبت، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

أفلام نادي السينما المستقلة 

ومن المقرر عرض كل من الفيلم الروائى القصير “فرح” إخراج محمد حافظ والفيلم الروائي القصير “تحت شجرة التفاح” إخراج محمد علاء والفيلم التسجيلي “نملة” إخراج أيمن مجدى.

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها الجمهور.

نادي السينما المستقلة 

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

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