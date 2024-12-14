فتح باب التقدم لدفعة جديدة من الأئمة والواعظين بأكاديمية الأوقاف الدولية
أعلنت أكاديمية الأوقاف عن فتح باب التقدم لقبول الدفعة العاشرة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية.
شروط القبول بأكاديمية الأوقاف الدولية
1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.
2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.
3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.
4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إمامًا على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات (معينات أو متطوعات) بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا.
علمًا بأن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.
يمكن تسجيل الرغبة في الالتحاق بالأكاديمية في خلال أسبوع من تاريخه على هذا الرابط
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