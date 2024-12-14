السبت 14 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

فتح باب التقدم لدفعة جديدة من الأئمة والواعظين بأكاديمية الأوقاف الدولية

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

 ‏أعلنت أكاديمية  الأوقاف عن فتح باب التقدم لقبول ‏الدفعة العاشرة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق ‏بأكاديمية الأوقاف الدولية.

 

شروط القبول بأكاديمية الأوقاف الدولية

‏1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.‏
‏2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.‏
‏3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.‏
‏4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إمامًا على قوة أحد المساجد ‏ بالنسبة للأئمة، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا، وأن ‏تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات (معينات أو متطوعات) ‏بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا. ‏


علمًا بأن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم ‏عن بعد.‏ 
يمكن تسجيل الرغبة في الالتحاق بالأكاديمية في ‏خلال أسبوع من تاريخه على هذا الرابط

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