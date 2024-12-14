فتح باب التقدم لدفعة جديدة من الأئمة والواعظين بأكاديمية الأوقاف الدولية

‏أعلنت أكاديمية الأوقاف عن فتح باب التقدم لقبول ‏الدفعة العاشرة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق ‏بأكاديمية الأوقاف الدولية.

شروط القبول بأكاديمية الأوقاف الدولية

‏1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.‏

‏2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.‏

‏3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.‏

‏4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إمامًا على قوة أحد المساجد ‏ بالنسبة للأئمة، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا، وأن ‏تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات (معينات أو متطوعات) ‏بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا. ‏



علمًا بأن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم ‏عن بعد.‏

يمكن تسجيل الرغبة في الالتحاق بالأكاديمية في ‏خلال أسبوع من تاريخه على هذا الرابط

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