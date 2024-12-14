السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يدمر 20 موقعا للمخابرات الجوية السورية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي دمر 20 موقعا لفرع المخابرات الجوية في سوريا.

ومنذ قليل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: "دمرنا قدرات تكنولوجية ووسائل للحرب الإلكترونية في سوريا".


انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق 

 وذكرت وسائل إعلام سورية، أمس الجمعة، أن طيران  جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 6 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ريفي دمشق والسويداء.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة على سوريا، استهدف فيها مخازن أسلحة الجيش السوري.

 

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

 

جيش الاحتلال يتقدم نحو موقع تل الشحم بسوريا 

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر سورية قولها: "إن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى".

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق .

 

دوي انفجارات في دمشق 

وكانت مصادر سورية أشارت إلى "وقوع غارات للعدو الإسرائيلي على العاصمة دمشق وسماع دوي انفجارات".

وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، أن تل أبيب تعتزم الحفاظ على وجود عسكري في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان حتى تحصل على ضمانات أمنية على الحدود مع سوريا.

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