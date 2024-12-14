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سياسة

عبد المنعم سعيد يكشف أسباب احتضان الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد، فيتو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير الإستراتيجى، إن أمريكا حاضنة لإسرائيل لأنهما حضارة واحدة، لافتا إلى أن الإسرائيليين مع الأمريكان وحدة عضوية كجزء من المعسكر الغربى.

وأضاف سعيد لـ"فيتو"، إسرائيل فى علاقتها بأمريكا مثل علاقة بلجيكا بأمريكا، وإسرائيل دولة صغيرة لكنها مساهمة اقتصاديا وعلميا وفكريا وتكنولوجيا، هى شريك صغير مع أمريكا وعلاقة عضوية بين إسرائيل وأمريكا، وهى مثل علاقة أمريكا بباقى الدول الغربية.

 

وأشار سعيد، أن إسرائيل قائمة منذ 75 عاما، وأمريكا لا تقدم لإسرائيل أمورا اقتصادية كثيرة، وخاصة أن أمريكا لديها كونجرس وغيره، ويرون الفائدة التى يحصلون عليها من إسرائيل، وإسرائيل ليست دولة عادية، بالمقارنة فى الناتج المحلى لديها، هى دولة متطورة، هناك نوع من العلاقة العضوية بين إسرائيل وأمريكا.

واستكمل، على سبيل المثال إسرائيل مثل ألاسكا ولاية فى أمريكا لكنها بعيدة عنها، أمريكا دولة عظمى مصالحها أكبر من إسرائيل، إسرائيل جزء من المصالح الأمريكية، لكن أمريكا دولة عظمى ولها مصالح أخرى وأنها دولة عالمية، العالم العربى سوق كبيرة للمنتجات الأمريكية سلاحا وغيره.

 

الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الكبرى فى العالم

وأكد الدكتورعبد المنعم سعيد الخبير الإستراتيجى، أن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة الكبرى فى العالم، لافتا إلى أن أمريكا هى الدولة الوحيدة التى يوجد لديها 19 حاملة طائرات، والموازنة العسكرية لديها تساوى الخمس دول التى تليها، بما فيها الصين وروسيا وألمانيا وكل دول العالم.

وأضاف سعيد لـ"فيتو"، أن مشكلة الولايات المتحدة أنها ليست أنها عبئا على العالم أو غيره، إنما هى نتيجة أن لها نظام سياسى معين قائم على انتخابات، ولديها تغييرات فى الفكر الإستراتيجى، والفكر العام فى أوقات مختلفة، فهناك نوع من الذهول وعدم القدرة على الفهم.. 

 

وتابع الخبير الإستراتيجى، أن أمريكا تظهر كما لو كانت عبئا على العالم، لأنه لابد من التفكير فيها وفهمها، وكيف تجرى الانتخابات، وكيف جاء ترامب.. كل هذه الأمور، تتعب الغير، ويعتبر الغير أنها عبء عليه.

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