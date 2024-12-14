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رياضة

الإعلان عن قائمة منتخب الإمارات في كأس الخليج

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

 أعلن مدرب منتخب الإمارات، باولو بينتو، عن قائمة الأبيض المشاركة في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.

واختار بينتو 26 لاعبًا في قائمة منتخب الإمارات لخوض بطولة  خليجي 26، التي تقام في الكويت.

 

قائمة الإمارات 

حراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، حمد المقبالي (شباب الأهلي)، علي خصيف (الجزيرة).

خط الدفاع: محمد العطاس (الجزيرة)، لوكاس بيمنتا (الوحدة)، كوامي كويدو (العين)، خليفة الحمادي (الجزيرة)، خميس المنصوري (بني ياس)، زايد سلطان (الجزيرة)، خالد الظنحاني (الشارقة)، فارس خليل (الوصل)، عبدالله إدريس (الجزيرة).

خط الوسط: ماجد راشد (الشارقة)، يحيى نادر (العين)، ماكانزي هانت (فليتوورد الإنجليزي)، عبدالله حمد (الوحدة)، طحنون الزعابي (الوصل)، عصام فايز (عجمان)، ماركوس ميلوني (الشارقة)، سولومون سوسو (العين)، يحيى الغساني (شباب الأهلي)، حارب عبدالله (شباب الأهلي)، فابيو دي ليما (الوصل)، فهد بدر (بني ياس).

خط الهجوم: برونو أوليفيرا (الجزيرة)، كايو كانيدو (الوصل).

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