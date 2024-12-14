بعد دخوله في غيبوبة، النشطاء يكشفون سر بكاء نبيل الحلفاوي، والمشاهير: “قوم يا صديق العمر” (فيديو)

تصدر اسم الفنان نبيل الحلفاوي مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأشهر "جوجل" بعد الإعلان عن دخوله في غيبوبة ومنع الزيارة عنه، حيث أعلن المخرج عمرو عرفة أن حالته الصحية "صعبة" ودخل المستشفى في العناية المركزة وحالته حرجة، في الوقت الذي أكد نجله المخرج خالد الحلفاوي أن حالته مستقرة.

تطورات الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي

وكشف بعض المقربين عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدين أن الفريق الطبي المعالج يحاول السيطرة على حالته، حيث يعاني الحلفاوي من أزمات في الصدر، نقل على إثرها للعناية المركزة.

الفنان نبيل الحلفاوي، فيتو



وشخص الأطباء حالة الفنان نبيل الحلفاوي قائلين بأنه "أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ونقل على أثر ذلك لأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، تم حجزه بها منذ 9 أيام، وتم التشديد ومنع الزيارات بسبب صعوبة حالته"، مطالبين بـ الدعاء له قائلين: "ادعو له بالشفاء"

وأثارت تطور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي شجون العديد من أصدقائه من مشاهير الفن والإعلام، حيث وجه البعض للحلفاوي رسالة بأن يتعافى لأجلهم وأجل عائلته، مع الدعاء له بالشفاء العاجل.

آخر مقطع لبكاء نبيل الحلفاوي

واستعان النشطاء بنشر آخر مشهد ظهر فيه الفنان نبيل الحلفاوي، وكان يبكي في وداع صديقه الفنان الراحل صلاح السعدني.

انهيار نبيل الحلفاوي في وداع صلاح السعدني pic.twitter.com/SFIgXv0f7T — HOSAMABBAS (@HOSAMAB82577101) April 21, 2024

وعلق الفنان صلاح عبد الله على الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي فقال: "تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل يارب والنبي…دعواتكم نبيل الحلفاوي.. يارب نفسي أشوف تغريدة جديدة من صاحبي وحبيبي وأستاذي نبيل الحلفاوي"

أما الكاتبة فاطمة المعدول، أرملة السيناريست الراحل لينين الرملي فوجهت رسالة للحلفاوي قائلة: "قوم يا صديق وزميل العمر... قوم لحبيبتك نادية السند والمرفأ، قوم لأولادك خالد ووليد.. طول عمرك قوي، قوم علشانا كلنا".

الوطنية جزء من شخصية نبيل الحلفاوي

وقالت الإعلامية شافكي المنيري: "نبيل الحلفاوي نديم قلب الأسد (رأفت الهجان) لم يكن دورا تمثيليا فقط لأحد رجال المخابرات البارعين في عملهم بل كان جزء من شخصية نبيل الحلفاوي الحقيقة.. الوطنية، الرجولة، الانتماء، رسالة عرف يوصلها نبيل الحلفاوي إلى البطل المصري (رأفت الهجان) الذي ظل يكمل طريقه بكل الوطنية والحب لمصر... نبيل الحلفاوي مثل هنا إحساسه الحقيقي وحبه وانتمائه لبلده الذي نقله لنا ببراعة وجعلنا نشعر معه بنفس الأحاسيس وحب الوطن وقدسية الدفاع عنه… ألف ألف سلامة للفنان الرائع القدير نبيل الحلفاوي وربنا يشفيه ويعافيه"

القبطان في الطريق إلى إيلات، فيتو



وعلق الإعلامي شريف عامر فقال: "جعل الله للأستاذ نبيل الحلفاوي نصيب من اسمه.. نبيل في شخصه كما هو اسمه.. أسأل الله وادعوه أن يشفيه ويرده لنا بإذنه تعالى"

أما الفنانة منه فضالي فقالت: " سلامتك يا أستاذ ربنا يقومك بسلامة يا رب دعواتكم ب الشفاء للأستاذ العظيم نبيل الحلفاوي"

نبيل الحلفاوي القبطان قلب الأسد

وقال الإعلامي الدكتور محمد مختار أبو دياب: " الفنان نبيل الحلفاوى الشهير بالقبطان وقلب الأسد إنسان مصرى أصيل معجون بحب الوطن، لم يتخذ الفن مهنة لكسب المال، بل جعل من الفن رسالة يتعلم منها الأجيال وأعماله ستظل محفورة بالوجدان ومن ينسى أدوارة الرائعة، والتى كانت بدايتها مع مسلسل "محمد رسول الله" ليجسد أعمال رائعة مثل نديم قلب الأسد فى رأفت الهجان أو معلا قانون فى غوايش أو زكريا بن راضى فى الزينى بركات، أو أفلامة التى كانت تهدف لكشف سلبيات المجتمع وعلاجها، مثل العميل رقم ١٣ وشبكة الموت و فيلم البطولات الطريق إلى إيلات، كل الدعوات للقبطان بالشفاء العاجل والعودة ليكمل مسيرته مع الحياة"

نديم قلب الأسد، فيتو

أما حارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير فقال: "افتقد بشدة القدير الرائع نبيل الحلفاوى أعلم أن الحالة شديدة الحرج ولا أملك إلا الدعاء والأمل في الله"

نفتقد وجود نبيل الحلفاوي

وعبر المعلق الرياضي بلال أحمد علام عن حزنه فقال: "في هذا الوقت لا تحرموا أخوكم من الدعاء لعل الله يتقبل من أي رجل تقي يارب وأسبغ عافيتك على عبدك نبيل الحلفاوي بالشفاء والصحة وقر أعين أهله وأحبابه بالعافية والصحة والستر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعيدك سالمًا غانمًا يارب العالمين"

نبيل الحلفاوي مع أحفاده، فيتو



وعلق الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام " نتمني من الله الشفاء العاجل للفنان القدير نبيل الحلفاوي"

أما الدكتورة جيلان علي أحمد، طبيبة جراحة السمنة والمناظير فقالت: "وفي ليلة من ليالي الأهلي المهمة بنفتقد وجود حبيبنا وكبيرنا اللي كنت في يوم زي ده أفتح عيوني على كلامه اللي كان كل حرف فيه بمكانه الصح دايما. أهلاويته طاغية وعظيمة ومجمعنا معاه وحوليه كبير عيلة الأهلاوية القبطان الجميل.اللهم اشفيك وعافيك شفاءا لا يغادر سقما"



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