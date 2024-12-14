مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا عبر غرفة عمليات بشأن الحادث الذي وقع أمام مركز العدوة شمال المنيا.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث

على الفور، تحركت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى الموقع، حيث تم التأكد من وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين بإصابات تتفاوت بين كدمات وسحجات وكسور، بالإضافة إلى اشتباه في ارتجاج.

نقل المصابين إلى مستشفى العدوة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة شمال محافظة المنيا لتلقي العلاج، بينما تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى، كما تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات.

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