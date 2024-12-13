الجمعة 13 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

إجراءات استرداد قيمة تذكرة الطيران حال إلغاء السفر

تذاكر الطيران، فيتو
تذاكر الطيران، فيتو
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يلجأ عدد من المسافرين عبر المطارات في مختلف دول العالم إلى حجز تذاكر السفر إلكترونيًّا، اختصارًا لوقت الذهاب والعودة إلى مكاتب السياحة للحجز، ولمتابعة أبرز التخفيضات والعروض المتاحة من شركات الطيران.

 

رسوم استرداد قيمة تذكرة السفر 

ولكن يحدث في بعض الأحيان أن يلغي الراكب سفره لظروف معينة، لذلك فإن هناك بعض الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد قيمة التذكرة نجملها في الخطوات التالية:

يتم إرسال طلب الاسترداد بعد اختيار موقع الدولة التي تم من خلالها شراء التذكرة.

تعبئة وإرسال نموذج الاسترداد لكل عملية شراء على حدة، عن طريق موقع مصر للطيران هنـا فقط.

تنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكرة وسياسة مصر للطيران خلال 21 يومَ عمل، نتيجة لبعض الإجراءات المصرفية من قبل المصرف المصدر للبطاقة ويستغرق إضافة المبلغ المسترد بعض الوقت الإضافي.

 

مكاتب البيع لمصر للطيران

الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شراؤها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران أو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق أقرب مكتب لمصر للطيران، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.

يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة.

 

مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات شركة فلاي ناس 

وفي سياق آخر، استقبل  مطار سفنكس الدولي أولى رحلات شركة فلاي ناس القادمة من المدينة المنورة والتي تحمل على متنها 146 راكبًا من جنسيات مختلفة.

ويأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الطيران المدني المستمرة بمواصلة تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلي مصر وزيادة أعداد الركاب القادمين عبر مطارات المقاصد السياحية المصرية. 

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، حيث قام فريق العلاقات العامة وإدارة المطار باستقبال الركاب والترحيب بهم، وإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر، هذا إلى جانب قيام طاقم الطائرة بتوزيع الهدايا التذكارية على الركاب على متن الطائرة. 

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا وذلك وفقًا لجداول التشغيل الفعلية بالمطار.

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