«جاءنا البيان التالي» أشهر أعماله، أبرز المعلومات عن الممثل الراحل سيد الفيومي

بعد سنوات عاشها في الظل، احتل الفنان سيد الفيومي محركات البحث عقب خبر وفاته الذى أعلنه شقيقه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخويا الكبير سيد الفيومي”، ليلحق بعد زوجته التي رحلت قبل عامين.

وصارع الفنان سيد الفيومي المرض لعدة سنوات، إلى أن رحل عن عالمنا في صباح مبكرة من صباح اليوم، وعانى قبلها من الوحدة وقلة فرص الظهور والعمل في المجال الذي ارتبط به طوال حياته.

وتعرض سيد الفيومى فى الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية شديدة تسببت فى ابتعاده عن الفن، حيث كان مصابا بأمراض الضغط والسكر وبعض الأزمات الصحية فى وظائف الكلى، فضلا عن أنه تعرض لعدد من الجلطات فى المخ، أدت إلى وفاته اليوم.

سيد الفيومي خريج كلية التجارة جامعة القاهرة، ولكنه احب التمثيل فاقترب من مسرح الجامعة وكانت بدايته هناك، إلى ان بدأ الظهور بالأستوديوهات والتقرب من عالم الفن.

وأول عمل شارك فيه الفنان الراحل سيد الفيومي هو مسلسل "القضاء في الإسلام"، وبعدها شارك في بعض الأعمال مع كبار النجوم منها "فيفا اطاطا" مع الفنان محمد سعد، و"الخواجة عبدالقادر" مع الفنان يحيى الفخراني، ووراجل وست ستات، وإسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان، وبيت العيلة، وسيت كوم شباب أون لاين 2.

وكان له في السينما بعض الأدوار الكوميدية في بعض الأفلام منها " جاءنا البيان التالي" مع الفنان محمد هنيدي، وصاحب صاحبه، والأولة في الغرام، وسحر العيون، ورشة جريئة.

وآخر أعمال سيد الفيومي كان مسلسل بحر دلهوم، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: أحمد عثمان، ومحمود حمدان، ومحمد غزي، ومحمد نصر، وخالد محروس، أحمد سند، وغيرهم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمود عبد الكافي.

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