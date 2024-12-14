مستوحى من جرائم حقيقية، جمال سليمان يستعد لتصوير مسلسل "أهل الخطايا"

حجز الفنان جمال سليمان، موعدا جديدا مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، ليتجدد التعاون بينهما في مسلسل «أهل الخطايا»، وذلك بعد النجاح الذي حققاه من خلال مسلسل «الطاووس» الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

وكعادته يلتفت المخرج رؤوف عبد العزيز، للقضايا والجرائم الحقيقه ليقدمها بشكل درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة، فيتناول من خلال أحداث مسلسل «أهل الخطايا» جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية مع المؤلفين أحمد أنور ومحمد عبدالقوي

مسلسل الطاووس لجمال سليمان

واللافت في الأمر هو أن مسلسل الطاووس، الذي جمع جمال سليمان مع رؤوف عبد العزيز، قبل نحو ثلاثة سنوات، كان مستوحى من جريمة حقيقة أيضا وحقق نجاح كبير فور عرضه عام 2021، كما لفت الأنظار الفترة الماضية بسبب قضية مخدر إغتصاب الفتيات التى أشار إليها المسلسل.

ولم تقتصر دراما رؤوف عبد العزيز، المستمدة من قضايا المجتمع الحقيقية على مسلسلي الطاووس وأهل الخطايا "المرتقب" فقط، فقد حوى فهرس مسلسلاته الواقعية أيضا أعمال أخرى، مثل (انحراف وستهم) مع النجمة روجينا، في عامي 2023، 2024 على التوالي.

وكانت بادرة مسلسلات رؤوف عبد العزيز، الواقعية السابقة بمثابة محرك لبوصلة الدراما المصرية نحو هذه النوعية من الأعمال، فاتجه بعدها الكثير نحو جرائم الواقع الذي يلمس المشاهد بقضايا حقيقية عاصرها ولامسها في أحداث مشابهة حركت الرأي العام.

ويفرض رؤوف عبد العزيز، السرية التامة حول تفاصيل مسلسل أهل الخطايا، ولم يكشف تفاصيل تلك الجرائم الحقيقة التي يتناولها، لتكون مفاجأة للجمهور عبر الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل.

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يبدأ تصويره الفترة المقبلة ويقوم ببطولته النجم جمال سليمان، وتأليف كلا من المؤلفين أحمد أنور ومحمد عبد القوي، إخراج رؤوف عبد العزيز، وجاري الأعلان عن قائمة أبطال المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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