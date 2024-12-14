أمير كرارة بين ديكورات أكتوبر ومدينة الإنتاج من أجل الشاطر

بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الانتاج الإعلامي يقضي الفنان أمير كرارة ما يقرب من 10 ساعات يوميًا بسبب تصوير أحداث فيلمه الجديد “الشاطر” المقرر عرضه خلال موسم الصيف القادم.



فيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية هو فيلم "البعبع"، الذي صدر عام 2023، وشارك في بطولته ياسمين صبري، وباسم سمرة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وفي نفس السياق تجري الشركة المنتجة التعاقدات النهائية لأبطال مسلسل "أعراض انسحاب" الذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة وسيتم عرضه عبر إحدى المنصات.

وكان آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل "بيت الرفاعي" الذى عرض خلال السباق الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" بجانب أمير كرارة، كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبد الله وإخراج أحمد نادر جلال.

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