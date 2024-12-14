الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير وتفخيخ جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم سلسلة من عمليات التفجير والتفخيخ والنسف في بلدة كفركلا الحدودية، الواقعة جنوب لبنان.

وتأتي هذه العمليات في إطار التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية، حيث أشارت الوكالة إلى أن أصوات الانفجارات سمعت بوضوح في القرى المجاورة، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين السكان المحليين.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول طبيعة العمليات أو أهدافها، فيما التزمت السلطات اللبنانية الصمت حتى الآن بشأن التطورات الميدانية.

يذكر أن المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تشهد تصعيدًا متقطعًا منذ عدة أسابيع، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن انتهاكات الحدود.

واشنطن تعلن أول انسحاب إسرائيلي في لبنان بموجب اتفاق وقف النار

وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتّحدة أن الجيش الإسرائيلي نفّذ أول انسحاب لقواته من بلدة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني حلّ محلّ القوة الإسرائيلية المنسحبة، وذلك تطبيقًا لاتفاق واشنطن وباريس وأوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان إنّ قائدها الجنرال إريك كوريلا «كان حاضرًا اليوم في مقر التنفيذ والمراقبة أثناء أول انسحاب تنفذه القوات الإسرائيلية وحلول القوات المسلحة اللبنانية محلّها في الخيام بلبنان في إطار اتّفاق وقف إطلاق النار».

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