الحصاد الأسبوعي للتعليم العالي، تأسيس مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة بـ7 جامعات

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة وإنجازات الوزارة خلال الأسبوع الماضي، يعكس التقرير الجهود المبذولة لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ودعم القضايا المجتمعية والتنموية.

أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في فعاليات منتدى اليونسكو 2024 حول التعليم العالي في إفريقيا، الذي عُقد في نيروبي تحت عنوان "المحرك لتحقيق التنمية المستدامة".

أكد الوزير خلال المنتدى أهمية تطوير البحث العلمي والابتكار في إفريقيا وربط التعليم العالي بخطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023.

ختام المرحلة الأولى لمبادرة تمكين

وفي ختام المرحلة الأولى لمبادرة "تمكين"، شهد الوزير فعاليات الحفل الختامي الذي أُقيم بمعبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر.

أكد الوزير التزام الوزارة بمواصلة دعم الطلاب من ذوي الهمم في جميع الجامعات بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان توفير بيئة تعليمية متكامل.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى دور مراكز خدمة ورعاية الطلاب ذوي الهمم بالجامعات الحكومية في تقديم جميع وسائل الدعم اللوجيستي والنفسي والتعليمي والتأهيل التوظيفي، فضلًا عن دورها في توفير سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطبيق معايير الإتاحة في المباني والحرم الجامعي ؛ لتيسير تنقلهم وممارستهم للأنشطة الأكاديمية ودمجهم في الفعاليات والأنشطة الطلابية المتنوعة بمختلف الجامعات.

تأسيس مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في جامعات حكومية

شهد الدكتور أيمن عاشور أيضًا توقيع بروتوكولات تعاون لتأسيس مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في سبع جامعات حكومية بالتعاون مع هيئة “أميديست”، وتهدف هذه المراكز إلى تقديم الدعم والتدريب للعاملين والطلاب، مع التركيز على تيسير العملية التعليمية لذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

إدراج 26 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمي

أشاد الوزير بإدراج 26 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2025، بزيادة ثلاث جامعات مقارنة بالعام السابق، مشددًا على أهمية دور الجامعات المصرية في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، بما يعكس التزام الوزارة بتفعيل رؤية مصر 2030.



كما استقبل وزير التعليم العالي، سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين الجامعات المصرية والفرنسية، الذي يهدف إلى منح درجات علمية مزدوجة في عدة تخصصات، وهو خطوة تعكس تطور العلاقات الأكاديمية بين البلدين.



وشهد الدكتور أيمن عاشور، توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بهدف إنشاء مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية بمقر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمدينة الغردقة، مؤكدا أهمية ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع واستخدام الأساليب العلمية الحديثة لحل المشكلات التنموية، مع التركيز على تحقيق التكامل بين البحث العلمي والمؤسسات الحكومية بما يدعم رؤية مصر 2030.



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