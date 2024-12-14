إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف المحيط بالمنيا

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف المحيط في محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

إصابة 7 أشخاص في حادث سير بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف المحيط أمام قرية الشيخ علاء التابعة إداريا لمركز المنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص وهم: سيد فولي علي، 51 سنة، عامل، مانجه رجب عبد الحميد، 43 سنة، ربة منزل، علي سيد فولي، 16 سنة، طالب، سوسن سيد فولي، 21 سنة، ياسمين، 19 سنة، شهد مقيمين جميعا بمركز المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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