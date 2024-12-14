أبرزهم الكبير أوي، نجوم وأعمال تغيب عن سباق دراما رمضان 2025

على الرغم من أن موسم دراما رمضان يعد من أهم المواسم التي ينتظرها الجمهور كل عام، إلا أن هناك عددًا من النجوم والأعمال التي اعتاد الجمهور رؤيتها في دراما رمضان، قرروا هذا العام أن يغيبوا عن الشاشات في رمضان 2025، ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنان أحمد مكي، الذي ارتبط بشخصية "الكبير أوي"، المسلسل الكوميدي الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال سنوات عرضه.

الكبير أوي: توقف مفاجئ

أعلن الفنان أحمد مكي عن توقف مسلسل الكبير أوي بعد الجزء الثامن الذي تم عرضه في رمضان 2024.

هذا المسلسل الذي بدأ عرضه في عام 2010 واستمر لعدة أجزاء، أصبح من الأعمال الرمضانية المفضلة لدى الجمهور.

في الجزء الأخير، شهد العمل مشاركة نخبة من النجوم مثل: أحمد مكي، رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمد سلام، وبيومي فؤاد.

ورغم النجاح الكبير الذي حققته السلسلة، قرر مكي أن يضع حدًا لهذا العمل، معلنًا عن عدم مشاركته في رمضان 2025.

أحمد مكي والتوقف

وقرر مكي أن يوقف السلسلة لأسباب متعددة، منها رغبته في تطوير أفكار جديدة وعدم تكرار نفس النمط.

وصرح مكي بأن فكرة إيقاف المسلسل جاءت من رغبة في عدم تقديم عمل يكرر النجاح، بل أن يترك مساحة للإبداع في أعمال أخرى.

محمد رمضان.. غياب اختياري

الفنان محمد رمضان هو الآخر يغيب عن سباق دراما رمضان 2025، وكان محمد رمضان قد حقق نجاحًا غير مسبوق في رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة"، الذي تجسد فيه شخصية رجل متزوج من أربع نساء، كل منهن تحمل شخصية مختلفة.

المسلسل نال إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء، ولكن رمضان أعلن أنه لن يشارك في موسم رمضان 2025.

وقال رمضان إنه لا يريد أن يشارك في عمل يقلل من نجاح "جعفر العمدة"، وأنه لم يجد حتى الآن عملًا دراميًا يتناسب مع نجاحه السابق ويستطيع أن يحمل نفس القوة التي قدمها في المسلسل.

يسرا.. غياب مفاجئ

أما الفنانة يسرا، التي اعتاد الجمهور على ظهورها في رمضان، فقد أعلنت غيابها عن السباق الرمضاني لعام 2025.

يسرا التي قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السنوات الماضية، كان آخرها مسلسل "1000 حمد ع السلامة"، أعلنت أنها لن تشارك في رمضان 2025، وذلك لتفرغها لمشاريع أخرى لم تذكر تفاصيلها بعد.

ويعتبر غياب يسرا عن هذا الموسم صدمة لجمهورها الذي اعتاد على مشاهدة أعمالها في رمضان.

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