10 صور ترصد آثار انهيار سقف مقهى بالإسكندرية

سادت حالة من الحزن بين أهالى منطقة بحري بالإسكندرية، إثر انهيار سقف منزل على مقهى بداخلها مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين.

فيتو حصلت على بعض الصور من اثار تحطم مقهى بوكالة الليمون بحري بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف عقار بداخلها.

وجاءت اسماء الضحايا كالتالي: عاطف عبدالعظيم 63 عاما، مؤمن محمد 27 عاما وابراهيم علي 25 عاما ، بينما جاءت أسماء المصابين كالتالي: حماده حسن ٢٧ عاما حماده عبده ٢٤ عاما و باسم يوسف ٢٦ عاما وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة.

كما تم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انهيار سقف مقهى بالإسكندرية

وكان منطقة وكالة الليمون منطقة بحرى في الإسكندرية شهدت انهيار سقف أحد المقاهي الواقعة في منطقة وكالة الليمون في وسط مدينة الإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد بانهيار سقف أحد المقاهي الواقع بشارع سوق الطباخين بوكالة الليمون في منطقة بحري وسط الإسكندرية.

و على الفور، انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث برفقة قوات الحماية المدنية ومسؤولي حي الجمرك وفريق الإسعاف للتعامل مع الموقف.

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