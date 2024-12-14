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ثقافة وفنون

هاني شاكر يُحيي ليلة رأس السنة بدبى

هاني شاكر، فيتو
هاني شاكر، فيتو

 يحيى الفنان هانى شاكر حفلًا غنائيًا فى ليلة رأس السنة بدبى، والتى ستشهد حضورًا كبيرًا.

ويقدم هاني شاكر عددا من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور فى دبى، ولعل من أبرز هذه الأغانى “حبك يالبنان" التى قدمها باللهجة اللبنانية، حنعيش، لسة بتسألى، علِّي الضحكاية، احلف بسماها، الشهيد، الهوية عربى، بحبك انا، ياريتنى، اديتك ورود، سألتك، كل ليلة”.

 

 ألبوم هاني شاكر الجديد “اليوم جميل"

وطرح الفنان هاني شاكر ألبومه الجديد “اليوم جميل” خلال شهر  سبتمبر الماضي، عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

 

ويتضمن الألبوم 9 أغان هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

 

حفل هاني شاكر في الكويت 

وكان آخر حفل للفنان هاني شاكر بالكويت، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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