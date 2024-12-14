النيابة الإدارية تباشر التحقيقات فى واقعة تعدى مدرس على طالبة بسمنود

أجرت النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى معاينة لإحدى المدارس الثانوي لغات التابعة لمدينة سمنود، وذلك للتحقيق في شكوى ولية أمر إحدى الطالبات المقيدة بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، والتي وردت للنيابة بتاريخ الأربعاء الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤، والتي تتضرر فيها من قيام مدرس اللغة العربية بالتعدى على نجلتها بالضرب المبرح وسبها بالألفاظ النابية وجذبها من ملابسها مما كاد يتسبب في تمزقها.

النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى تحقق في تعدى مدرس

وذلك داخل الفصل الدراسي في الحصة التالية لانتهاء فترة الراحة "الفسحة".

أحيلت الواقعة للتحقيق الفوري وانتقل فريق التحقيقات لمقر المدرسة في اليوم التالي مباشرة، وتبين من المعاينة وسؤال كافة الأطراف المعنية وشهود العيان من الطالبات بالفصل، صحة ما جاء بالشكوى، وعليه تم استبعاد المدرس المشكو في حقه من المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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