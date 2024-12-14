السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

النيابة الإدارية تحقق في اعتداء طالب على زميله بسكين بالمحلة الكبرى

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أجرت النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى معاينةً لمقر إحدى المدارس بمدينة سمنود وذلك بعد تلقي بلاغ من الإدارة التعليمية بسمنود بشأن واقعة تعدي طالب بالصف الأول الثانوي على زميل له بمقر المدرسة باستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك خلال ساعات اليوم الدراسي.

 

كلف المستشار الدكتور تامر السجيني  مدير النيابة، زكي والي وكيل النيابة وأحمد جمال وكيل النيابة، بالانتقال لمقر المدرسة وسؤال المختصين وشهود العيان بالتنسيق مع الإدارة التعليمية. 

انتقال فريق النيابة لمقر المدرسة 

وبناءً عليه انتقل فريق النيابة لمقر المدرسة وتبين من المعاينة وسؤال جميع الأطراف المعنية وشهود العيان من الطلبة، أن الواقعة حدثت داخل مقر المدرسة خلال توقيت الحصة الدراسية السادسة "حصة ألعاب"، بأن استل الطالب المعتدي سكينًا كان بحوزته وقام بالتعدي على زميل له بالمدرسة محدثًا عدة جروح قطعية بطول رسغ اليد والساعد الأيسر وقطع بالعصب الزندي والأوتار وتهتك بالعضلات الداخلية وفقًا للتقرير الطبي المبدئي، وأن الواقعة حدثت بفناء المدرسة وفي غيبة من مدرس الحصة المسئول، وعليه تم استبعاد المدرس المشرف من المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

صرح بذلك  المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.

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