الصحفيين تطلق غدًا مؤتمرها العام السادس بحفل افتتاح كبير وتكريم للصحافة الفلسطينية

يشهد مسرح نقابة الصحفيين في الخامسة من مساء يوم غدٍ السبت حفل افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير".

يحضر الافتتاح عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي للصحفيين، والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب، وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكُتّاب صحفيين ومفكرين.

يقدم الحفل الإعلامي جمال الشاعر، ويتضمن عددًا من الفقرات بينها كلمات لخالد البلشي، نقيب الصحفيين، ود. وحيد عبد المجيد، أمين عام المؤتمر، وأنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، وناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة، التي أصيبت خلال العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.

كما يحضر الحفل عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلي الصحافة الفلسطينية، ويتضمن فقرات تمجد بطولات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وقائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

يتضمن الحفل أيضًا رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي.

ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.

وتبدأ جلسات المؤتمر صباح الأحد بمجموعة من الجلسات والموائد المستديرة يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في اقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية، تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية، وتشريعاتها، والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين، والتحديات التي تواجههم مهنيًا وماديًا وميدانيًا.

وتستمر جلسات المؤتمر حتى يوم الإثنين المقبل، وينتهي مساء ذات اليوم بجلسة ختامية لعرض التوصيات.

ودعا جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، جموع الصحفيين المصريين لحضور حفل افتتاح المؤتمر والمشاركة بكثافة في جلساته والنقاش وتبادل الأفكار وطرح الحلول للوصول إلى توصيات معبرة عن حال الصحافة المصرية.

وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر قد بدأت منذ أبريل الماضي تحت ثلاثة محاور رئيسية بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي. وشارك فيها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وممتهني الصحافة، قبل أن تستكمل الأمانة العامة للمؤتمر الجلسات وتقوم بوضع البرنامج الختامي للمؤتمر.

وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

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