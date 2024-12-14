موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 16

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتقاسم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 13 هدفا مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي أحرز جائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة خلال الموسمين الماضيين قبل الجولة الـ 16 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 16

محمد صلاح ليفربول 13 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا

كول بالمر تشيلسي 11 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 9 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 8 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف

يورجن ستراند لارسن وولفرهامبتون 6 أهداف

جيمي فاردي ليستر سيتي 6 أهداف

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 6 أهداف

داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

بيرنان جونسون توتنهام هوتسبير 6 أهداف

أرقام صلاح أمام فولهام

وستكون مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم السبت هي المواجهة التاسعة لصلاح أمام فولهام، ففي اللقاءات الثمانية الماضية التي لعبها أمام الفريق اللندني، أحرز خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، علما بأنه حقق 5 انتصارات على منافسه مقابل تعادلين، فيما تكبد خسارة وحيدة.

ويطمع النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في شباك جيرونا من ركلة جزاء، في مواصلة التوهج مع الفريق بالدوري الإنجليزي، وهز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة.

ومنذ تمكنه من هز الشباك في فوز نادي ليفربول 2 / 1 على ضيفه تشيلسي بالمرحلة الثامنة للبطولة، مارس صلاح هوايته في التسجيل بصورة متتالية في المباريات التالية بالمسابقة أمام كل من أرسنال وبرايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وعادل "الفرعون المصري" أفضل سلسلة تسجيل له في لقاءات متتالية بالبطولة والتي سبق أن قام بها في شهري أغسطس وأكتوبر 2021.

وبعد أن أحرز هدفين وصنع هدفا آخر في لقاء فريقه الأخير بالبطولة أمام نيوكاسل الذي انتهى بتعادل مثير 3 / 3، انفرد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف والصناعة لزملائه في لقاءات مختلفة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قام بذلك في 37 مباراة عبر مسيرته بالبطولة التي شهدت خوضه 214 لقاء، ليفض شراكته مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي تمكن من القيام بذلك في 36 لقاء بالمسابقة.

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