أبرزهم العظماء السبع، خريطة التلاوات المجودة اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد العزيز عكاشة وما تيسر من سورة البقرة .



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ/ محمد رفعت وما تيسرمن سورتي النور وقصار السور 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعزيز عكاشة وماتيسرمن سورة الأنعام .



45: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الإسراء 15 ق.

10:45 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد فاروق أبوالخير وماتيسرمن سورة هود 15ق.



11:05 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبدالعزيز عكاشة وماتيسرمن سورة المائدة 15ق.

11:55 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ إبراهيم المنصورى وماتيسرمن سورة يوسف 30ق.



13:10 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ قطب أحمد الطويل وماتيسرمن سورة الزمر 15ق.



13:35 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وماتيسرمن سورة النساء 15ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ عبدالفتاح عاشور 5ق الساعة 14:43



مصحف مجود للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى من سورة الصافات .

16:23 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وماتيسرمن سورة الصافات 15ق.

17:02 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوى وماتيسرمن سورة الأعراف 30

18:25قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعى وماتيسرمن سورة الأنبياء 30ق.

19:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وماتيسرمن سورتى فاطر/يس.



21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وماتيسرمن سورة الرعد 45ق.



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وماتيسرمن سورة الواقعة 30ق.

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورتي آل عمران - الرحمن 4 ق.



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعزيز عكاشة وما تيسر من سور الصف/ الجمعة/ التكوير/الانفطار/ المطففين 45ق.

01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الحافظ سيد رجب وماتيسرمن سورة آل عمران 15ق.

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ عثمان الشبراوي وماتيسرمن سورة غافر 15ق.



03:48 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود على البنا وماتيسرمن سورة القصص 30ق.

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