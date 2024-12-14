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ثقافة وفنون

محمد حماقي يتألق في حفله بقطر بباقة من أبرز أغانيه (فيديو)

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

أحيا محمد حماقي ، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في قطر وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

 

حفل محمد حماقي في قطر

وتألق محمد حماقي خلال حفله بقطر والذي شهد إقبالًا كبيرًا بعدد من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور ومن بينها “لا ملامة، فات”، بالإضافة إلى غنائه عددًا من أحدث ألبوماته وسط الألعاب النارية.

وكان حماقي أحيا عددًا من الحفلات الغنائية في أكثر من مكان ومن أبرزهم مشاركته في فعاليات ليالي جدة.

وطرح محمد حماقي في وقت سابق عددًا من أغاني ألبومه الجديد هو الأساس وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

ويعد محمد حماقي واحدًا من أبرز النجوم في الساحة الفنية خلال الوقت الحالي، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة  تنتظر أعماله من وقت إلى آخر، وآخرها ألبوم هو الأساس الذي طرح أغانيه منذ فترة قصيرة ظل بداية من أغنية واكلة الجو وصولًا إلى أغنية صدمة، والتي تعتبر بالفعل صدمة له بمعني الكلمة، بسبب كلمات الأغنية التي وضعته في مرمى الانتقادات.

محمد حماقي آثار جدلًا كبيرًا وقتها، وذلك بعد طرحه لـ3 أغان من ألبومه الجديد هو الأساس، ومن ضمنها أغنية صدمة.

 

محمد حماقي يتعرض للهجوم 

وتعرض محمد حماقي لانتقادات لاذعة من قبل جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمات أغنية صدمة، حيث إن البعض اعتبرها تحمل إساءة بسبب عبارة “ملعون أبو الناس” والتي وردت ضمن كلمات الأغنية وهذه العبارة عرضت حماقي لهجوم واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن كلمات الأغنية غير جيدة ولا تليق بنجم مثل محمد حماقي.

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