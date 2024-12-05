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ثقافة وفنون

محمد حماقي يتألق بواحدة من أقوى حفلاته في الرياض (صور)

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

أحيا الفنان محمد حماقي مساء أمس الأربعاء واحدة من أقرب حفلاته في الرياض وسط حضور جماهيريًّا كبيرًا.

حفل محمد حماقي في الرياض 

بدأ محمد حماقي حفله الغنائي بأغنية قدام الناس، وسط مشهد مبهر على المسرح واستقبال حار من الجمهور، كما أنه قدم أيضًا عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة.

وصل أمس الفنان محمد حماقي إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ونشر الحساب الرسمي لشركة "بنش مارك" على "إنستجرام"، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول محمد حماقي وعلق الحساب: "‏وصول الفنان محمد حماقي للرياض".

وسبق وروج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ونشر بوستر الحفل عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، وعلق: "يحيي الفنان محمد حماقي حفلة في أكبر بطولة جولف بالرياض، في نادي الرياض للجولف 4 ديسمبر".

وكان حماقي أحيا عددًا من الحفلات الغنائية في أكثر من مكان ومن أبرزهم مشاركته في فعاليات ليالي جدة.

وطرح محمد حماقي في وقت سابق عددًا من أغاني ألبومه الجديد هو الأساس وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

ويعد محمد حماقي واحدًا من أبرز النجوم في الساحة الفنية خلال الوقت الحالي، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة  تنتظر أعماله من وقت إلى آخر، وآخرها ألبوم هو الأساس الذي طرح أغانيه منذ فترة قصيرة ظل بداية من أغنية واكلة الجو وصولًا إلى أغنية صدمة، والتي تعتبر بالفعل صدمة له بمعني الكلمة، بسبب كلمات الأغنية التي وضعته في مرمى الانتقادات.

محمد حماقي آثار جدلًا كبيرًا وقتها، وذلك بعد طرحه لـ3 أغان من ألبومه الجديد هو الأساس، ومن ضمنها أغنية صدمة.

 

محمد حماقي يتعرض للهجوم 

وتعرض محمد حماقي لانتقادات لاذعة من قبل جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمات أغنية صدمة، حيث إن البعض اعتبرها تحمل إساءة بسبب عبارة “ملعون أبو الناس” والتي وردت ضمن كلمات الأغنية وهذه العبارة عرضت حماقي لهجوم واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن كلمات الأغنية غير جيدة ولا تليق بنجم مثل محمد حماقي.

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