السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

لحظة استهداف مركز البحوث العلمية الزراعية في مصياف بسوريا (فيديو)

قصف إسرائيلي، فيتو
قصف إسرائيلي، فيتو

قالت وسائل إعلام سورية محلية، إن قصفًا إسرائيليًا استهدف عدة مواقع في جبل قاسيون، منها مركز البحوث العلمية الزراعية في مصياف.

 

وذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أن طيران  جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 6 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ريفي دمشق والسويداء.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن انفجارا قويا وقع في العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق 

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة على سوريا، استهدف فيها مخازن أسلحة الجيش السوري.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

جيش الاحتلال يتقدم نحو موقع تل الشحم بسوريا 

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر سورية قولها: "إن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق .

 

دوي انفجارات في دمشق 

وكانت مصادر سورية أشارت إلى "وقوع غارات للعدو الإسرائيلي على العاصمة دمشق وسماع دوي انفجارات".

وذكر مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن تل أبيب تعتزم الحفاظ على وجود عسكري في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان حتى تحصل على ضمانات أمنية على الحدود مع سوريا.

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