سلوى عثمان: أشارك في ثلاثة أعمال برمضان المقبل

تعيش الفنانة سلوى عثمان ، حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة حيث تشارك في ثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة، سوف تعرض في شهر رمضان المقبل.

الفنانة سلوى عثمان في رمضان

وقالت سلوى في تصريح خاص لـ “فيتو” أنها تشارك في بطولة مسلسل سيد الناس مع المخرج محمد سامي، حيث تسجد شخصية والدة الفنان عمرو سعد، وسوف يشهد المسلسل العديد من المفاجآت خلال كل حلقة، مؤكدة أنها تحب التعاون مع المخرج محمد سامي نظرا لحرفيته الشديدة في اختيار الأعمال التي تحقق النجاح الكبير.

وأضافت سلوى أنها تشارك في بطولة مسلسل حكيم باشا مع الفنان مصطفى شعبان، مؤكدة أن المسلسل على مستوى جيد للغاية، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في رمضان.

أما العمل الثالث الذي تشارك به هو مسلسل حياة أو موت مع الفنانة حنان مطاوع والذي من المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.

وتواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهدها في مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان؛ والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

وقالت سلوى عثمان لفيتو إن موضوع المسلسل لطيف والكتابة رائعة؛ مشيدة بالأجواء داخل لوكيشن التصوير بمنطقة دهشور وبفريق العمل الذي يضم نجوم كبار مثل: مصطفى شعبان؛ ورياض الخولي؛ وسلوى خطاب؛ وسهر الصايغ؛ وغيرهم.

مسلسل حياة أو موت

على جانب آخر تشارك الفنانة سلوى عثمان في مسلسل حياة أو موت، بطولة حنان مطاوع.

ومسلسل حياة أو موت يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.

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