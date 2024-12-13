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رياضة

المصري يتوجه إلى الإسكندرية اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يسافر اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية

ويختتم المصري البورسعيدي معسكره الحالي بالقاهرة اليوم الجمعة قبل التوجه إلى الإسكندرية. 

 

موعد مباراة المصري والزمالك 

ويلتقي فريق النادي المصري والزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غد الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة  من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر  حكم الساحة "مصطفى غربال"، ومعه مساعد الحكم الأول "مقران قوراري"، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني"، فيما يقوم "حسام بن يحيى"  بمهام الحكم الرابع.

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة  الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ونظره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب. 

ويتولى السوداني مأمون بشارة مهام مراقب المباراة، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الغاني ألكسندر اشانتي بمعاونة المالاوي توليبو جولين بينما يتولى شوليلي نوكوثوالا  من اي سواتيني مهام المنسق الأمني للمباراة.

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