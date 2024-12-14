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اقتصاد

البسلة تسجل 35 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

 «فيتو» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم السبت

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا.
اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى  12 جنيها.
اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.

 

الخضار 
الخضار 

 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو ملوخية من  5 إلى 8 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بسلة من 20 إلى 35 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.

 

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اسعار الخضار

 

اسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم السبت

وعن سعر الليمون اليوم السبت في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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