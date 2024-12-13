أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع، تنظم المائدة المستديرة الأولى وتقدم الدعم الفني للمزارعين (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٢٥ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٦ وحتى ١٢ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وخلال هذه الأسبوع أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فاعلية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وسامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي والسفير مجدى عامر رئيس شركة تراك ثرى المنظمة للمائدة المستديرة وكذلك حضور بعض قيادات الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.

واستقبل وزير الزراعة، دينا صالح المدير الإقليمى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" لمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا، وبحث معها موقف المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق والتي يتم تنفيذها في مصر، كما عقد وزيرا الزراعة والإسكان، اجتماعا لبحث عدد من الموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

والتقى "فاروق"، مع وفد من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وبحث معها آفاق التعاون المشترك وذلك خلال وجود اللجنة بالقاهرة، كما شارك أيضا في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد ٢٤ من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر نوفمبر ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار: " كلمة من قلب الديوان، كما شهد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء الدين حموية المدير الإقليمى لمنظمة الإيكاردا مراسم اختتام المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي التفاعلي حول " الإرشاد الزراعى الرقمي.

فيما واصل خبراء مركز البحوث الزراعية تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال أنشطة إرشادية متنوعة ومكثفة فى جميع مجالات الإنتاج الزراعي وفى مختلف المحافظات، كذلك شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في ورشة الأمم المتحدة لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في أفريقيا والتي انطلقت في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان تعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في أفريقيا" بمشاركة 22 دولة.

ونظم المعمل المركزي للمبيدات ورشة عمل بعنوان: "المعمل المركزي للمبيدات بين الحاضر والمستقبل"، وكرمت خلاله الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل انه مديري المعمل السابقين منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، عرفانًا وتقديرًا لما بذلوه من جهد واضح في بناء هذا الصرح العلمي الكبير، كما شارك الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بوزارة الزراعة اجتماعات المراكز المتميزة للمصايد والاستزارع السمكى للاتحاد الافريقي في أديس أبابا.

وشارك الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية في إطلاق المجلس التسييري لنظام التعليم والتدريب المزدوج والذي اطلقته وزارة التربية والتعليم تحت شعار "شراكات لمستقبل التعليم الفني، كما أصدر المركز الإقليمي للاغذية والأعلاف تقريره الشهرى يتضمن انشتطه في مجالات الإرشاد والتدريب والبحوث والخدمات والرقابة والجودة خلال نوفمبر الماضي.

بينما نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية دورة تدريبية جديدة بعنوان "مقاومة واستخدام المضادات الحيوية" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك بمركز التدريب والتقييم بالهيئة، الحاصل على شهادة الأيزو 9001 للجودة، كما استعرضت الهيئة، جهودها في الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان“، كما أعلنت عن حصولها على شهادة الجودة ISO 9001 وذلك في خطوة نحو التميز المؤسسي في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

فيما واصل قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال تطوير وتحديث الجمعيات بالمراقبات التابعة، كما شنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي، برئاسة الدكتور حسام راشد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ببعض القرى والمراكز التابعة للمحافظة، كما أعلنت وزارة الزراعة عن حصول لجنة مبيدات الآفات الزراعية على شهادتي اعتماد دوليتيـــــن: أيزو ۹۰۰۱/۲۰۱٥ في خدمات تسجيل مبيدات الآفات الزراعية، وأيزو 21001/2018 في جودة المنشآت التدريبية.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، سيمنار علمي، فى إطار نقل الخبرات بين أعضاء الكادر البحثى بالمعمل، كما استقبل أيضا طلاب كليتي الزراعة بجامعة عين شمس والأزهر للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة فى مجال سلامة الغذاء، فضلا عن عدد من الخبراء بإحدى الشركات، لإطلاعهم على أحدث التقنيات المتبعة فى مجال تحاليل الميكروبيولوجى، كما شارك المعمل في ورشة عمل تفاعلية حول: "تقييم جودة المياه وسلامة الأغذية في الوضع المصري الحالي والفرص والآثار المحتملة" والمنظمة من قبل سفارة مملكة هولندا ومدير الأعمال وعضو مجلس الإدارة، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع 5959 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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