الزراعة تعلن حصول هيئة الخدمات البيطرية على شهادة الجودة الأيزو 9001

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية اليوم الأربعاء، عن حصولها على شهادة الجودة ISO 9001، موضحة أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الهيئة والذي يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في عملياتها المختلفة ويأتي ذلك استكمالًا لمسيرة الهيئة نحو تحقيق التميز المؤسسي، ودعم رؤية الدولة في الارتقاء بالخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين والمستفيدين من خدمات الاستيراد والتصدير.

دعم قيادي ورؤية تطويرية

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن حصول الهيئة العامة للخدمات البيطرية على شهادة ISO 9001 هو تتويج لجهود الهيئة في تطوير منظومة العمل المؤسسي داخل الهيئة، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة، سواء في إصدار الموافقات الاستيرادية والتصديرية والالتزام بمعايير الصحة والسلامة الفنية. وأضاف "شاهين" أن هذه الشهادة تعكس التزام اللجنة بتطبيق أحدث النظم الإدارية والعلمية والمؤسسية التي تدعم الشفافية وسرعة الأداء المتميز، بما يحقق رضا العملاء، سواء كانوا شركات أو أفرادًا.

تعزيز قدرات العاملين بالهيئة وتطوير الكوادر

وأكد شاهين أن حصول الهيئة على هذه الشهادة يُعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الصحية والفنية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير ويُدعم ويعزز وينشط التجارة البينية بين مصر وجميع دول العالم، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. كما أشاد بدور فرق العمل بالهيئة، الذين أظهروا التزامًا عاليًا بالمعايير الدولية وتفانيًا في تطوير العمليات الإدارية والفنية.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة بجميع إدارات الهيئة، بما يضمن استدامة تطبيق معايير الجودة وتحسين الأداء المؤسسي.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية ملتزمة بالاستمرار في تعزيز جودة خدماتها

واختتم الدكتور شاهين حديثه بالتأكيد على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ملتزمة بالاستمرار في تعزيز جودة خدماتها وتطوير إمكانياتها التدريبية والإدارية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن المصري وتساهم في تحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة.

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