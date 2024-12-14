ذكرى اندلاع حرب الشتاء، صراع البقاء الذي أخرج الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم

في مثل هذا الشهر من عام 1939، شهد العالم حدثًا فريدًا، وهو إقصاء الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم، وجاء القرار عقب عدوانه على فنلندا في حرب الشتاء، لكن لماذا اندلع الصراع وأي بصمات تركها على العلاقات الدولية خلال القرن العشرين!

حرب الشتاء، الأسباب والخلفيات

اندلعت حرب الشتاء في 30 نوفمبر 1939، بعد أشهر قليلة من توقيع الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية اتفاق مولوتوف-ريبنتروب، الذي تضمن بروتوكولًا سريًّا لتقسيم أوروبا الشرقية، بموجب الاتفاق، اعتبر الاتحاد السوفيتي فنلندا جزءًا من نطاق نفوذه، لكنه أراد تأمين حدود لينينغراد ـ سانت بطرسبرغ حاليًّا ـ بشكل أكبر من خلال ضم أراضيَ فنلندية.

عندما رفضت فنلندا المطالب السوفيتية بتقديم تنازلات إقليمية، لجأ الاتحاد السوفيتي إلى استخدام القوة العسكرية، مما أدى إلى اندلاع حرب قاسية في ظروف شتوية قاسية وصلت فيها درجات الحرارة إلى ما دون -40 درجة مئوية.

وعلى الرغم من التفوق العددي والتكنولوجي للجيش الأحمر، أبدى الجيش الفنلندي مقاومة شرسة واستراتيجية دفاعية فعّالة، واستمرت الحرب حوالي ثلاثة أشهر، وتسببت في خسائر فادحة للطرفين.

وفي مارس 1940، انتهت الحرب بتوقيع معاهدة سلام موسكو، التي تنازلت بموجبها فنلندا عن بعض الأراضي لكنها احتفظت باستقلالها.

إقصاء الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم

أثار الغزو السوفيتي لفنلندا غضبًا دوليًا واسعًا، واعتبره المجتمع الدولي عدوانًا صارخًا، وفي 14 ديسمبر 1939، أقدمت عصبة الأمم على طرد الاتحاد السوفيتي، في خطوة لم يسبق لها مثيل تجاه دولة كبرى، وكان مثّل هذا القرار إدانة واضحة للسياسات السوفيتية، لكنه عكس أيضًا ضعف العصبة في مواجهة القوى الكبرى، خاصة في ظل تصاعد التوترات العالمية التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية.

تداعيات طرد الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم

إقصاء الاتحاد السوفيتي لم يكن له تأثير فوري على دوره في النظام الدولي، لكنه كشف حدود فعالية عصبة الأمم، التي فقدت نفوذها بشكل تدريجي خلال الحرب العالمية الثانية، إذ بعد انتهاء الحرب وتأسيس الأمم المتحدة عام 1945، كان الاتحاد السوفيتي أحد الأعضاء المؤسسين، بل وأصبح عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، مما عكس استعادته لمكانته كقوة عظمى في النظام الدولي.

دروس من التاريخ

حرب الشتاء وإقصاء الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم يمثلان درسًا مهمًّا في السياسة الدولية، فقد أظهر الصراع كيف يمكن للدول الصغيرة أن تصمد أمام القوى الكبرى، وأبرز في الوقت نفسه قصور المنظمات الدولية عن تحقيق العدالة في مواجهة التوترات الجيوسياسية.

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