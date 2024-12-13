الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عقارات

الإسكان تطرح 13 ألف شقة للمواطنين متوسطي الدخل

شقق الإسكان
شقق الإسكان

كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن تجهيز الصندوق لعدد من الطروحات الجديدة للشقق عقب الانتهاء من طرح الإعلان الحالي شقق سكن كل المصريين 5.

وأكدت مى عبد الحميد فى تصريحات خاصة أن الصندوق يجهز لطرح 13 ألف شقة للمواطنين متوسطي الدخل بعدد من المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين من هذه الشريحة.

 

تقديم شقق الإسكان، كل ما تود معرفته عن الموعد والشروط والمبالغ المطلوبة للسداد

 

 يشهد الطرح الجديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي _ شقق سكن كل المصريين 5 إقبالا كبيرا من المواطنين ويستمر التقديم على شقق  الإسكان  حتى 31 ديسمبر المقبل.

سكن كل المصريين 5

ويضم الطرح 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويضم شقق جاهزة للتسليم وشقق تحت الانشاء التسليم خلال 3 سنوات وتفاصيلها كالتالي:

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة 

  • 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.
  • 11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.
  • 1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.
 سكن كل المصريين 5
 سكن كل المصريين 5

والشقق فى مدم  حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

 

تقديم شقق الإسكان 2024

 

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

  • 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.
  • 23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

الشقق الجاهزة للتسليم  بمساحة  75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه تقع في:

محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي "أبو جرج، وأبطوجة".

شقق الاسكان
شقق الاسكان

الشقق  الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه تقع في:

 محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل" ومدينة جهينة في مواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشأة في موقع "خارفة المنشأة"، ومدينة طهطا في مواقع "الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية"، وفي مدينة المراغة في مواقع "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما في موقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".

شقق الاسكان الاجتماعي 
شقق الاسكان الاجتماعي 

كل ما تود معرفته عن الموعد والشروط والمبالغ المطلوبة للسداد 

 

الشقق الجاهزة للتسليم بمساحة  90 مترًا بالمحافظات وبسعر 250 ألف جنيه تضم:

- أسوان بمدينة "كوم أمبو- وإدفو".

- الجيزة بمدينة "جزر القطوري- العياط".

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه تقع في:

-أسوان بمدينة إدفو.

-أسيوط بساحل سليم بموقع "المطمر".

- منفلوط بموقع "العتامنة".

-الفيوم بمدينة "هوارة".

-المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع "بهواش".

-سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية.

-الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه.

-قنا بمدينة أبو تشت  بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.

-الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات بسعر 300 ألف جنيه تضم:

-أسيوط في مدن "أبنوب، منقباد، والبداري".

-الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة"، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة "الضبعية".

-الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه تقع في:

- أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين".

- الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود.

- المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة.

- البحيرة بمدينة كفر الدوار.

-المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة.

-بني سويف بمدينة بياض العرب.

-محافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب.

 -محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة".

-محافظة مطروح بمدينة الحمام.

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري  90 مترًا وبسعر 400 ألف جنيه تقع في:

- محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس".

-محافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"ومدينة نقادة بموقع "الشيخ حسين".

 -محافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية.

 -محافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.

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الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الاسكان الاجتماعي الإسكان التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي العاشر من رمضان

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