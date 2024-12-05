الخميس 05 ديسمبر 2024
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عقارات

بسعر 184 ألف جنيه، أقساط شقق "سكن كل المصريين 5" بالمحافظات

شقق الإسكان
شقق الإسكان

 كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عن أقساط شقق سكن لكل المصريين 5  بالمحافظات محور الجاهزة للتسليم بسعر 184 ألف جنيه ضمن الطرح الجديد. 

 

الشقق فى محافظة المنيا بمدينة بني المزار

 وتصل قيمة جدية الحجز لـ20 ألف جنيه والدخل الشهري يبدأ من 3500 جنيه والقسط الشهري يبدأ من 897 جنيها ويتم استكمال الدفعة المقدمة بنسبة 20% كحد أدني.

ويقدم الصندوق دعم نقدي يتراوح ما بين 5 - 40 ألف جنيه بحسب مستويات الدخل، ويتم خصمه من قيمة الشقة.

والطرح الجديد يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

إقبال كبير وغير مسبوق من المواطنين

 وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع ٢٢٠٧٤٠ كراسة شروط، بينما سدد ٤٢٧٥٧ مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور ٣ أيام فقط من الإعلان.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي""، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال هذا الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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