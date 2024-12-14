السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 39 بلطجيا وهاربا من المراقبة و138 فرد خرطوش خلال حملات أمنية بالمحافظات

مداهمة أمنية - صورة
مداهمة أمنية - صورة ارشيفية،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و39 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و590 تاجر مخدرات بحوزتهم 366 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 138 فردًا محلي الصنع.

 

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 26 ألف مخالفة مرورية وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.


عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

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الاتجار في المواد المخدرة إدارات البحث الجنائي جرائم تجارة المخدرات جرائم تجارة المخدرات والسرقات جهود حملات وزارة الداخلية البحث الجنائي بمديريات الأمن

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